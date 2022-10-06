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Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yerinden bıçaklanan bakkal yaşamını yitirdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi bıçakla birlikte yakaladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yerinden bıçaklanan bakkal yaşamını yitirdi
13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti
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DHA

Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Ayık Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Mohamad Ghanım Hüseyin, alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle U.H.T., yanında bulunan bıçakla Hüseyin'i 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Zanlı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Hüseyin'in cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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