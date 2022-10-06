13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Ayık Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Mohamad Ghanım Hüseyin, alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle U.H.T., yanında bulunan bıçakla Hüseyin'i 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Zanlı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Hüseyin'in cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.