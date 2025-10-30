Ankara - Sinop kaç kilometre? Ankara - Sinop arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara'dan Sinop'a giden yol, tek bir güzergahtan ibaret değildir; yolcuları Ilgaz Dağları'nın çam ormanları arasından geçiren manzaralı bir rota ile Karadeniz sahil şeridinin geniş düzlüklerinden ilerleyen daha konforlu bir seçenek arasında bir tercih yapmaya davet eder. Bu seyahat, İç Anadolu'nun bozkırını geride bırakıp, Küre Dağları'nın yeşiline ve Karadeniz'in serin mavisine kavuşma öyküsüdür. Uçak yolculuğunun hızıyla karayolunun keşif ruhunu karşılaştırdığımız bu yazıda, Ankara-Sinop arasındaki mesafeyi, tüm ulaşım alternatifleri ve rota seçeneklerinin sunduğu farklı deneyimlerle birlikte ele alacağız.

ANKARA - SİNOP KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Sinop arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Yolcuların önünde, biri kilometre olarak daha kısa ama daha virajlı, diğeri ise daha uzun ama yol standardı daha yüksek olan iki ana rota bulunur.

Kastamonu Üzerinden (Kısa Rota): Ankara'dan Çankırı, Ilgaz ve Kastamonu üzerinden Sinop'a ulaşan bu güzergah, yaklaşık 420 kilometredir.

Ankara'dan Çankırı, Ilgaz ve Kastamonu üzerinden Sinop'a ulaşan bu güzergah, yaklaşık Samsun Üzerinden (Konforlu Rota): Ankara'dan Kırıkkale, Çorum ve Samsun üzerinden sahil yolunu takip ederek Sinop'a ulaşan bu güzergah ise yaklaşık 475 kilometredir.

Dolayısıyla, Ankara - Sinop kaç kilometre sorusunun yanıtı, seçtiğiniz yolculuk deneyimine göre değişir. Manzaralı ve daha maceralı bir yolculuk için 420 km'lik rota, daha rahat ve öngörülebilir bir sürüş için ise 475 km'lik rota tercih edilebilir. Planlama yaparken Ankara - Sinop kaç km sorusunu bu iki alternatifi göz önünde bulundurarak değerlendirmek en doğrusudur.