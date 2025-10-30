Ankara - Sungurlu kaç kilometre? Ankara - Sungurlu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara-Sungurlu güzergahı, Karadeniz'e ve Doğu'ya giden milyonlarca yolcunun kat ettiği, Türkiye'nin en işlek karayolu koridorlarından birinin ilk ve en önemli etabıdır. Bu yolculuk, çoğu zaman Çorum, Samsun veya daha ilerisine uzanan daha büyük bir seyahatin başlangıcıdır. Ancak Sungurlu, sadece bir geçiş noktası olmanın ötesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hattuşa ve Alacahöyük gibi antik hazinelere ulaşmak için stratejik bir merkez kimliği taşır. Bu yazıda, Ankara'dan Sungurlu'ya olan mesafeyi, yolculuk sürelerini ve farklı ulaşım alternatiflerini incelerken, aynı zamanda bu yolculuğun sizi Anadolu'nun hangi derinliklerine ulaştırabileceğini de siz değerli okuyucularımız için ele alıyoruz… İşte detaylar…

ANKARA - SUNGURLU KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Çorum'un Sungurlu ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça net ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Ankara'nın merkezi bir noktasından (Kızılay) Sungurlu ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 175 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin en işlek ve en yüksek standartlı devlet yollarından biri olan D200 karayolu üzerinde kat edilir. Yolun tamamının bölünmüş (çift şeritli) ve konforlu olması, bu mesafenin kısa sürede ve güvenli bir şekilde aşılmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Sungurlu kaç kilometre sorusunun yanıtı, başkentten İç Anadolu'nun tarihi topraklarına doğru yapılan kısa ve keyifli bir yolculuğa işaret eder. Ankara - Sungurlu kaç km planlaması yaparken, 170-180 kilometrelik bir rotayı baz alabilirsiniz.