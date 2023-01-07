Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. Mart ayına kadar devam edecek olan kuralarda sıra Ankara'ya geldi. 2 Ocak tarihinden itibaren devam eden Ankara TOKi kuralarında bugün Sincan Yenipeçenek için 4 bin 800 hanenin hak sahipleri belirlenecek. Peki, Ankara kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...