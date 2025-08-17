Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Ankara ve Adana'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Ankara ve Adana'da orman yangını

        Ankara'nın Bala ilçesinde, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bala'daki yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Adana'daki yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.08.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilde orman yangını!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Bala ilçesinde çıkan ot yangını, ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Göztepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışması yapılan yangın, söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        ADANA

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Üçtepe Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı