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        Ankara ve İstanbul'da kar yağışı

        Türkiye yağışlı havaların etkisi altında. Dondurucu soğuklarla birlikte birçok kenti esir alan kar yağışı Ankara'da etkili olmaya başladı. İstanbul'da da bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:24
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        Ankara ve İstanbul'da kar yağışı
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        Birçok kentte etkili olan kar yağışı, Ankara ve kısmen megakent İstanbul'da da etkili olmaya başladı.

        Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ve Oran bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        İstanbul'da da sıcaklığın düşmesiyle birlikte Beyoğlu ile bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görüldü.

        Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı görüntülendi
        Başkentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı görüntülendi
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