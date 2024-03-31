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        Haberler Gündem Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye başkan adayları

        Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye başkan adayları

        Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Sincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Sincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:10
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        Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye başkan adayları
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        Ankara Sincan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Sincan Belediye Başkanlığını 194879 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Ercan kazanmıştır.

        Sincan Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %67.60

        İYİ Parti %26.13

        Saadet Partisi %2.21

        Büyük Birlik Partisi %1.84

        Demokratik Sol Parti %0.84

        Demokrat Parti %0.40

        Türkiye Komünist Partisi %0.28

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.25

        Vatan Partisi %0.23

        Bağımsız %0.12

        Bağımsız Aday %0.10

        Bağımsız Aday %0.01

        Ankara Sincan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MURAT ERCAN - AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı VEYSEL ALKAN - CHP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı FATİH KOCA - İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ZİYA KİRZUK - MEMLEKET Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı PERİHAN KARAGÖLLÜ - VATAN Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ GÜRKAYNAK - BĞMSZ Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ÖZTÜRK KORKMAZ - SP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı EMİN ŞAKAR - TİP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ - DEVA Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı NEVROZ BULAK - DEM Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı DOĞAÇ BORAN - TKP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı KORHAN ÖZKIVANÇ - DEM Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ONUR KILIÇ - ANAP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı İSMAİL DAYI - DSP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı MUZAFFER ADEMİ - BTP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı DURAK YILDIRIM - YTP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı MELİH GÜNER - YENİDEN REFAH Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı MÜCAHİD İLGÜN - BTP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖZTÜRK - TKP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı KEMAL VAROL - YENİDEN REFAH Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı AHMET ATEŞ - MP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı HARUN GÜLMEZ - DP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı UBEYDULLAH ÇAKIR - HÜDAPAR Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı GÜLAY BOZGUN - HKP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ŞABAN TEKİN - MİLLİYOL Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı CANER GÖKÇE - ZP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı YAKUP ENGİN - DEVA Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN GÜRKAN - BBP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı METİN GÜL - EMEP Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı

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