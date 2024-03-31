Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye başkan adayları Ankara Sincan Belediyesi hangi partide? Ankara Sincan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Sincan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Sincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Sincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Sincan yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL