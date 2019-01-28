Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan Akdeniz ekibi, 6. dakikada kazanılan penaltıda Djalma Campos ile öne geçti: 0-1. İlk yarı böyle biterken 55. dakikada Papiss Cisse farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Ev sahibinde 85. dakikada sahneye çıkan İlhan Parlak, farkı bire indirse de hakem Halis Özkahya, VAR'a danışıp golü iptal etti. Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
ERYAMAN STADI TARAFTARLA BULUŞTU
Eryaman Stadı, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk kez ev sahipliği yaptı.
Eryaman Stadı'nın temeli 20 Nisan 2015’te atılmasının ardından 45 ay sonra taraftarın hizmetine hazır hale getirildi. Hazırlanan ilk projede 18 bin taraftar kapasiteli olarak planlanan stadyum daha sonra gelen bir revizeyle 22 bin taraftar kapasitesine ulaştırıldı. FIFA ve UEFA standartlarına uygun olarak yapılan Eryaman Stadı, 62 bin 255 metrekarelik alana inşa edilerek zemin alttan ısıtmalı ve hibrit çim kullanıldı. Dört kattan oluşan stadyumda 734 araçlık otopark, 51 loca ve 48 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.
Başkent taraftarları uzun süredir takımlarını zor şartlarda desteğini sürdürüyor. Ankaragücü son haftalardaki mağlubiyet serisine bu maçla son vermeyi hedefleyerek 86 gün sonra Ankara’ya dönüyor. MKE Ankaragücü son olarak ligin 11. haftası, 4 Kasım 2018 tarihinde Kayserispor ile Osmanlı Stadı’nda karşılaştı. Ligdeki son galibiyetini de bu maçta alan sarı-lacivertliler, 2 ay 24 gün sonra Ankara’da ev sahibi olmanın avantajıyla maça çıkacak.
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