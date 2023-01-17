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Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Gün itibariyle başlayacak turun en dikkat çekici maçlarından birinde Ankaragücü, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

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  • Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

    Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Kupası son 16 turu maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Son haftalarda ligde çıkış içinde olan iki takımın zorlu karşılaşmasında gülen taraf adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Ankaragücü Beşiktaş maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...
  • Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

    ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Ankaragücü Beşiktaş maçı 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17:45'de oynanacak.
  • Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

    ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Ankaragücü Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

    ANKARAGÜCÜ'NÜN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Bahadır, Marlon, Uroš Radaković, Mujakić, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
  • Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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