Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Kupası son 16 turu maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Son haftalarda ligde çıkış içinde olan iki takımın zorlu karşılaşmasında gülen taraf adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Ankaragücü Beşiktaş maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...