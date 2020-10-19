Süper Lig maçı ertelendi! 0:00 / 0:00

Teknik direktör Ömer Erdoğan ve 14 futbolcusunda Kovid-19 tespit edilen, 5. haftadaki BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Atakaş Hatayspor'un, Ankaragücü mücadelesi de ertelendi! TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig'in 6. Haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır."