Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 17.sırada tamamlayarak 1.Lige düşen MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Başkent ekibi Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki orta saha Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.