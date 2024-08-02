Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı - MKE Ankaragücü Haberleri

Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı - MKE Ankaragücü Haberleri

Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 17.sırada tamamlayarak 1.Lige düşen MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Başkent ekibi Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki orta saha Mahmut Tekdemir ile anlaşmaya vardı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:19 facebook

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