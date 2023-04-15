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Haberler Gündem 3. Sayfa Anne babalar dikkat! Rize'de mıknatıslı topu yutan çocuğun bağırsağı delindi! - Son dakika haberleri
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Anne babalar dikkat! Mıknatıslı topu yuttu bağırsağı delindi!

Rize'de, 7 yaşındaki çocuğun oynarken yuttuğu mıknatıslı toplar bağırsağına yapıştı. Bağırsağı delinen çocuk, ameliyata alındı. Sağlığına kavuşan çocuğun birkaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi

Anne babalar dikkat! Rize'de mıknatıslı topu yutan çocuğun bağırsağı delindi! - Son dakika haberleri
AA

Rize'de, Elif ve Orhan Kalay çifti, bulantı ve kusma şikayetleri olan 7 yaşındaki oğulları Miraç'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

BAĞIRSAĞINA 3 PARÇA MIKNATIS YAPIŞMIŞ

AA'da yer alan habere göre çekilen röntgende bağırsağına yapışmış 3 parça mıknatıs tespit edilen çocuğun ameliyatına karar verildi.

MIKNATIS BAĞIRSAĞI 3 YERDEN DELDİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Çakmak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla mıknatıslar çıkarılarak Miraç'ın üç yerden delinen bağırsağı dikildi. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, birkaç gün içinde taburcu edilecek.

"ELEKTROMANYETİK CİSİMLER BAĞIRSAĞI DELER"

Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, gazetecilere, elektromanyetik cisimlerin bağırsaklara yapışıp delinme yapabildiğini belirterek, evlerde çocuğun yutabileceği, yemek borusuna, nefes borusuna girebilecek oyuncakların olmaması gerektiğini söyledi.

"BAĞIRSAĞI ÇÜRÜTEBİLİYOR"

Oyuncak seçimine dikkat edilmesini isteyen Çakmak, "Parçaların birbirine yapışması nedeniyle arada kalan bağırsaklar çürüyebiliyor. Tek parça da olsa sıkıntı. İçinde mıknatıs olan oyuncakların çocuklardan uzak tutulması gerekiyor. Hayatı tehdit edecek durumlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

"ÇOCUĞUMUZU ÖLÜMDEN KURTARDILAR"

Baba Orhan Kalay ise mıknatısların doktorların dikkatli yaklaşımıyla tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bağırsakta başka cisim olduğunu fark ettiler. Doktorlarımız seferber oldu. Biz bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorduk. Bağırsağında mıknatıs, manyetik toplar çıktı. Tesadüf eseri geldiğimiz hastanede çocuğumuzu ölümden kurtardılar. Bu kadar tehlikeli olduklarını bilseydik eve bile sokmazdık."

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