Anne Hathaway, "Kırk bir hediye gibi geliyor"
ABD'li ünlü oyuncu Anne Hathaway, yeni yaşını; "40 yaş bir hediye gibi geliyor" sözleriyle kutladı
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, hem yeni yaşını hem de aldığı radikal kararın yıl dönümünü kutluyor.
"BU BENİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"
Anne Hathaway, yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları itiraf etti; "Normalde bunun hakkında konuşmam ama beş yıldan fazla bir süredir ayığım. Bu benim için bir dönüm noktası gibi"
Alkolü bırakma kararını ilk kez 2019'da ima etmişti. Oğlunu okula bıraktıktan sonra yaşadığı akşamdan kalma kötü durum onun için bir dönüm noktası oldu.
"KIRK BİR HEDİYE OLARAK GELİYOR"
Şu anda 41 yaşında olan ünlü oyuncu; yaşlanmakla ilgili neler hissettiği sorusuna; "Kırk bir hediye gibi geliyor. Gerçek şu ki, bazı şeyleri 'orta yaş' olarak adlandırmakta tereddüt ediyorum çünkü anlamsal olarak titiz olabilirim ve bugün ilerleyen saatlerde bana bir araba çarpabilir. Bunun orta yaş olup olmadığını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Ayrıca Anne Hathaway'in ilk uzun metrajlı filmi ve en son serisinin 2004'te çekildiği, 'Princess Diaries' adlı film serisinin devamı gelecek mi?" sorusuna ünlü oyuncu; "Evet" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Sutterstock