Anne Hathaway, "Kırk bir hediye gibi geliyor"

"KIRK BİR HEDİYE OLARAK GELİYOR"

Şu anda 41 yaşında olan ünlü oyuncu; yaşlanmakla ilgili neler hissettiği sorusuna; "Kırk bir hediye gibi geliyor. Gerçek şu ki, bazı şeyleri 'orta yaş' olarak adlandırmakta tereddüt ediyorum çünkü anlamsal olarak titiz olabilirim ve bugün ilerleyen saatlerde bana bir araba çarpabilir. Bunun orta yaş olup olmadığını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz" şeklindeki ifadeleri kullandı.