Yeşilyalı Mahallesi'nde oturan Çiğdem Can, evliliğinin 4. yılında hamile kaldı. Eşi ile birlikte adını Murat Poyraz koymaya karar verdikleri bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlardı. Ancak iddiaya göre 9 ay 15 günü doldurmasına rağmen doğum sancıları başlamayınca hastaneye başvurdu. Araklı Devlet Hastanesi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor kontrolünde tutulmasına karar verildi. İddiaya göre ameliyat elbisesi giydirilip doğum salonuna alındı. Ancak bir gün sonra doktorlar genç kadına bebeğin karnında öldüğünü söyledi. Aile, ihmal iddialarıyla doktor ve hemşirelerle tartıştı. Aile, anne karnında ölen bebeğin Çiğdem Can'ın ayaklarında morarma başlamasıyla "öldü" denildikten 9 saat sonra operasyonla alındığını öne sürdü.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Kenan Taşkın'ın haberine göre; bebeklerinin ihmal nedeniyle öldüğünü öne süren aile, doktorlar, hemşireler ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı, Sağlık Bakanlığı ile CİMER'e de şikayette bulundu.

"AYNISINI 32 YIL ÖNCE YAŞADIM"

Çiğdem Can'ın annesi Gülsüm Durmuş, "Kızımın yaşadıklarının aynısını 32 yıl önce ben de yaşadım. İlk çocuğum doğumuna az bir süre kala yaşamını yitirdi. O zamanki teknoloji ile şimdiki teknoloji arasında çok fark fardı. Çocuğun anne karnındaki durumunu nasıl fark etmezler. Doktorlara bunu söyledim, yalvardım sezaryenle doğumu yaptırın diye ama kimse dinlemedi" dedi.

HER ŞEY KONTROL ALTINDA DEDİLER

Bölgenin en büyük hastanesinde doktor kontrolünde beklerken çocuğunu kaybettiğini belirten Çiğdem Can, "5 yıllık çocuk özlemimiz sona erecek diye beklerken göz göre göre karnımdaki çocuk öldü. Suni sancı için bir takım şeyler yaptılar ama sancı hiç olmadı. Sonra da her şey normal diye beni beklettiler. Bu süreçte önce karnımdaki çocuğun kalbi yavaşladı dediler, sonra her şey yine kontrol altında dediler. Ama bir gün dolmadan çocuğumu kaybettim" diye konuştu.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Kavgacı, olayın yargıya taşındığını bu konuda konuşmanın doğru olmayacağını söyledi.