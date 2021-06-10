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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Anne katilinin cezası açıklandı! - Haberler
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Annesini öldürüp parti vermişti! Cezası açıklandı

Arnavutköy'de annesi Melahat İşbir'i başına çekiçle vurarak öldürüp, battaniyeye sarılı cansız bedenini boş araziye gömdükten 3 gün sonra evinde parti verdiği öne sürülen Batuhan Ünal ile ilgili karar açıklandı. Sanık, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, kendisini "Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, pişmanım" diyerek, savundu. Mahkeme heyeti, Ünal'ı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı

SON DAKİKA: Anne katilinin cezası açıklandı! - Haberler
Anne katilinin cezası açıklandı!
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DHA

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal ile öldürülen Melahat İşbir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

DHA'nın haberine göre, son savunması sorulan Batuhan Ünal, eve geldiğinde annesini bir erkekle gördüğünü, bu sebeple tartıştıklarını, annesinin kendisine tokat atığını, hakaret ettiğini iddia etti.

Ayakkabılıktan eline aldığı ilk cisimle annesine vurduğunu söyleyen sanık Ünal, "Olayın şokuyla, gözümün kararmasıyla ne yaptığımı bilmeden rastgele salladım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle bir niyetim, amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim, saygısızlık etmedim. Sonrasında yaptığım şeyler, korku ve panikle yaptığım şeylerdi. Böyle bir durum olduğu için gerçekten pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Ünal'ı 'Üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamadı. Ünal'a yardım eden sanık Furkan Salih Gürlek'e de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki tanığın 11 Ocak 2020 tarihinde Edirne İSKİ Asfaltı Sultangazi istikametine doğru açık arazide define bulmak amacıyla dolaştıkları anlatıldı. İddianamede define arayan tanıkların yeni kazılmış bir yer görerek, burayı kazmaya başladıkları ve toprağın altından bir battaniye sarılı cesedin çıktığını görerek durumu polise bildirdikleri belirtildi.

Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde beyaz bir aracın cesedi battaniyeye sarılı bir şekilde götürdüğünün tespit edildiği iddianamede ifade edildi. İddianamede sanık Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürek'in cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatıldı. Sanık Batuhan Ünal hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Furkan Salih Gürek hakkında da "Suça yardım etmek suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talep edildi.

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