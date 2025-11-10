Habertürk
        Anne ve bebeği hayatan koparan facia! | Son dakika haberleri

        Anne ve bebeği hayattan koparan facia!

        Elazığ'da kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Bir aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada, 41 yaşındaki anne Songül Tütünen ve 7 aylık bebeği Muaz Tütünen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:58
        Anne ve bebeği hayattan koparan facia!
        Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre G.B'nin kullandığı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile 7 aylık bebeği Muaz Tütünen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Fotoğraflar: İHA

        #Son dakika haberler
