Anne ve bebeği hayattan koparan facia!
Elazığ'da kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Bir aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada, 41 yaşındaki anne Songül Tütünen ve 7 aylık bebeği Muaz Tütünen hayatını kaybetti
Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre G.B'nin kullandığı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile 7 aylık bebeği Muaz Tütünen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraflar: İHA