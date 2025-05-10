Anneler Günü mesajları 2025: En güzel, resimli, anlamlı Anneler Günü kutlama mesajları
Anneler Günü için heyecanlı başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı ve özel günde annesini hediye ve Anneler Günü mesajı ile onurlandırmak isteyenler, en güzel, resimli, kısa Anneler Günü mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte anneye, eşe, teyzeye, anneanneye, babaanneye, kayınvalideye en güzel, resimli, kısa Anneler Günü kutlama mesajı ve sözleri...
Anneler Günü resimli mesajları 2025... İlk olarak 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü en yaygın haliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Bu önemli gün sebebiyle, en güzel, duygusal, en anlamlı, farklı, uzun, kısa, resimli Anneler Günü kutlama mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte teyzeye, kayınvalideye, anneye en güzel, resimli, kısa Anneler Günü kutlama mesajı ve sözleri...
ANNELER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2025
Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.
Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!
Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim..
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
ANNELER GÜNÜ ANLAMLI DUYGUSAL MESAJLARI VE SÖZLERİ
İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin. İlk kez sana böyle baktı gözlerim annem. Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun.
Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim.
Anneler günün kutlu olsun Annem.Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
İki de bir yeni bardak çıkarmayın her yer bardak
Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin... Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!
Canım Annem, Anneler Günün Kutlu Olsun!
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.