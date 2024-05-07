Tarihte ilk kez 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü her yıl Mayıs ayına denk geliyor. Annesine sevgisini ve minnetini göstermek isteyenler bu özel günde hediyeler verip onları mutlu edecek. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi ile ilgili detaylar...