Annesine mesaj atan adamı öldürdü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir cinayet işlendi. Bir genç annesine mesaj atmakla suçladığı adamın önünü kesip onu acımasızca öldürdü. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi dedesinin evine gidip uyudu.

