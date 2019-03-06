Otel inşaatından tarih fışkırdı

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Medeniyetler şehri Antakya’da, 2009 yılında inşaatına başlanan otelin yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları tamamlandı. 17 bin metrekarelik alana sahip olan otelin inşaat çalışmaları sırasında tamamı Türk arkeolog, restoratör mimarlardan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik dönemden başlayarak İslami döneme kadar birbirini izleyen 5 kültür katmanı ve günümüze kadar gelen 13 farklı medeniyete ait esere ulaşıldı.
İHA'nın haberine göre gerçekleşen kazılarla birlikte bir 'zaman tüneli'ne dönüşen inşaat alanında bulunan eserler, müze haline getirildi. Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi adını alan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.
Bulunan eserler arasında, 1050 metrekareden oluşan dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin bulunduğu arkeolojik parkur ile birlikte aralarında Eros heykelciği ile sikkeler, metal objeler, mimari parçalar ve pişmiş toprak eserlerinde olduğu 30 bine yakın arkeolojik eser ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulan bir bilim heyeti de görev aldı. Müze, kapılarını; otelin hizmete girmesi ile konuklarına açacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY MÜZEDEKİ ESERLERİ İNCELEDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay’a yaptığı ziyaret sırasında Asfuroğlu Ailesi’nin ev sahipliğinde, otelin içinde açılacak olan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'ndeki eserleri inceledi. Ersoy, mayıs ayında müze ve oteli tekrar ziyaret edeceğini ve açılışa katılacağını söyledi.
Yapılan bilgilendirmede; otel inşaatı sırasında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri korumak amacıyla otel planında uygulanan değişikliklerle tamamen eserlere uygun olarak yeni bir müze-otel binası tasarlandı. Tasarlanan otelin temelleri kazı alanına zarar vermemesi için elle açılan 66 kuyuya yerleştirilen kolonlar üzerinde yükseldi.
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