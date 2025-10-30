Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Antalya - Bodrum kaç kilometre? Antalya - Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Antalya - Bodrum kaç kilometre? Antalya - Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin turizm sahnesinde iki dev başrol oyuncusu: Bir yanda "Türk Rivierası"nın başkenti, devasa otelleri ve antik Pamfilya'nın mirasıyla parlayan Antalya; diğer yanda ise Ege'nin en havalı, en bohem ve en hareketli kalesi, bembeyaz evleri ve şık marinalarıyla ünlü Bodrum... Bu iki tatil imparatorluğunu birbirine bağlayan yol, sadece bir güzergah değil, aynı zamanda Akdeniz'in sakin ve geniş kumsallarından Ege'nin hareketli ve girintili koylarına doğru yapılan, manzarası sürekli değişen bir görsel şölendir. Peki, bu iki cennet köşesini ayıran kilometreler ve saatler, yolculara nasıl bir serüven vaat ediyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:23
        Antalya - Bodrum kaç kilometre?
        Antalya'nın falezlerinden Bodrum'un kalesine uzanan yolculuk, aslında Türkiye'nin güneybatı kıyı şeridinin adeta bir özetidir. Likya'nın gizemli antik kentlerinin, Saklıkent'in serin sularının, Fethiye'nin turkuaz lagününün ve Gökova'nın çam kokulu yollarının yanından geçerek bir tatil karakterinden diğerine doğru yapılan bu seyahat, direksiyon başında geçen her saatin hakkını veren manzaralarla doludur. Bu yazıda, Antalya ile Bodrum arasındaki mesafeyi, sadece bir navigasyon verisi olarak değil; virajlı sahil yollarının keyfi, mola verilebilecek saklı koylar ve farklı ulaşım alternatiflerinin sunduğu deneyimlerle birlikte, adeta bir yol hikayesi olarak ele alacağız.

        ANTALYA - BODRUM KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Antalya ile Bodrum arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için en çok tercih edilen ve en mantıklı olan sahil ve iç Ege güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden Bodrum merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 435 kilometredir.

        Bu mesafe, Türkiye'nin en güzel ve en popüler turizm bölgelerinden bazılarını kat eden, manzarası bol ama aynı zamanda dikkat gerektiren virajlı bölümlere de sahip bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Antalya - Bodrum kaç kilometre sorusunun yanıtı, orta uzunlukta, keyifli ama yorucu olabilecek bir yolculuğa işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Bodrum kaç km sorusunu 430-440 km aralığında baz almak, yolculuk için ayırmanız gereken zamanı doğru bir şekilde öngörmenizi sağlayacaktır.

        ANTALYA - BODRUM ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Antalya - Bodrum arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın güzelliklerini ve zorluklarını da içerir. Rota, büyük ölçüde Türkiye'nin güneybatı kıyılarını takip eden D400 ve ardından iç Ege'ye bağlanan D550 ve D330 karayolları üzerinden ilerler.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Antalya'dan Fethiye'ye: Antalya'dan batı yönünde D400 karayoluna çıkılır. Kemer, Kumluca, Finike ve Demre (antik Myra) gibi önemli tatil beldeleri ve tarihi merkezler geçilir. Kaş ve Kalkan'a uğramak da bu güzergahta popüler bir seçenektir. Bu etap, yolculuğun en virajlı ama aynı zamanda en manzaralı kısmıdır. Bu bölüm yaklaşık 200 kilometredir.
        • Fethiye'den Muğla'ya: Fethiye'ye ulaştıktan sonra, yol iç kısımlara doğru yönelir. Göcek'in eşsiz koylarının yanından geçilerek Köyceğiz ve Ortaca üzerinden Muğla şehir merkezine ulaşılır. Bu etapta yol kalitesi artar ve sürüş daha konforlu hale gelir. Bu bölüm yaklaşık 125 kilometredir.
        • Muğla'dan Bodrum'a: Muğla merkezden Bodrum yönüne doğru D330 karayoluna girilir. Yatağan ve Milas ilçeleri geçildikten sonra, yaklaşık 110 kilometrelik bir yolculuğun ardından Bodrum yarımadasına ve merkezine varılır.

        ANTALYA - BODRUM NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Antalya - Bodrum ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına ve özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğuna göre önemli ölçüde değişebilir.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 435 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama 5 saat 30 dakika ile 6 saat 30 dakika arasında kat edilebilmektedir. Ancak, yaz aylarında (Haziran-Ağustos) Fethiye, Göcek gibi turistik merkezlerdeki trafik yoğunluğu ve sahil yolundaki virajlar nedeniyle bu süre 7-8 saate kadar uzayabilir.
        • Otobüsle: Antalya Otogarı ile Bodrum Otogarı arasında, özellikle yaz sezonunda, günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve güzergah üzerindeki duraklamalara bağlı olarak ortalama 7 ila 8 saat arasında sürmektedir.
        • Uçakla (Pratik Değil): Antalya Havalimanı (AYT) ile Bodrum-Milas Havalimanı (BJV) arasında direkt uçuşlar genellikle bulunmaz veya çok nadir ve sezonsaldır. Bu nedenle uçakla seyahat etmek isteyenlerin, İstanbul üzerinden aktarma yapması gerekir ki bu da toplamda 5-6 saati bulan bir süredir ve karayolu yolculuğundan daha uzun ve maliyetli hale gelir. Dolayısıyla, iki şehir arasında hava yolu pratik bir ulaşım seçeneği değildir.

        Antalya ile Bodrum arasındaki yaklaşık 435 kilometrelik mesafe, özellikle özel araçla seyahat edenler için manzarası bol, keşfe açık ancak zaman zaman yorucu olabilen bir yolculuk sunar. Yaklaşık 6-7 saat süren bu seyahat, Akdeniz'in sakin ve geniş coğrafyasından Ege'nin hareketli, şık ve enerjik atmosferine doğru yapılan unutulmaz bir geçiştir. Bu yol, Türkiye'nin güneybatı kıyılarının neden bir "cennet" olarak anıldığının en somut kanıtıdır.

