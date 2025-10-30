Antalya - Bodrum kaç kilometre? Antalya - Bodrum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'nın falezlerinden Bodrum'un kalesine uzanan yolculuk, aslında Türkiye'nin güneybatı kıyı şeridinin adeta bir özetidir. Likya'nın gizemli antik kentlerinin, Saklıkent'in serin sularının, Fethiye'nin turkuaz lagününün ve Gökova'nın çam kokulu yollarının yanından geçerek bir tatil karakterinden diğerine doğru yapılan bu seyahat, direksiyon başında geçen her saatin hakkını veren manzaralarla doludur. Bu yazıda, Antalya ile Bodrum arasındaki mesafeyi, sadece bir navigasyon verisi olarak değil; virajlı sahil yollarının keyfi, mola verilebilecek saklı koylar ve farklı ulaşım alternatiflerinin sunduğu deneyimlerle birlikte, adeta bir yol hikayesi olarak ele alacağız.

ANTALYA - BODRUM KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Bodrum arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için en çok tercih edilen ve en mantıklı olan sahil ve iç Ege güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden Bodrum merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 435 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin en güzel ve en popüler turizm bölgelerinden bazılarını kat eden, manzarası bol ama aynı zamanda dikkat gerektiren virajlı bölümlere de sahip bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Antalya - Bodrum kaç kilometre sorusunun yanıtı, orta uzunlukta, keyifli ama yorucu olabilecek bir yolculuğa işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Bodrum kaç km sorusunu 430-440 km aralığında baz almak, yolculuk için ayırmanız gereken zamanı doğru bir şekilde öngörmenizi sağlayacaktır.