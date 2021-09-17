AA

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümlü A.Ö'nün hastalığının tedavi sürecinin aksatıldığına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

A.Ö'nün Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Aralık 2019'da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındığının anımsatıldığı açıklamada, hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019'da hastaneye sevk ve tahliye sürecinin resen başlatıldığı, sağlık kurulu raporu doğrultusunda ise 26 Aralık 2019'da aynı mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edildiği bildirildi.

Devam eden yargılama sonucunda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verildiğinin ve kararın 16 Haziran 2021'de Yargıtay tarafından onandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgilinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak Ceza İnfaz Kurumuna alma veya bu yönde yakalama gibi işlemler yerine ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür. Rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir.

Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile (kişi bizzat hazır olmadan) bir karar vereceğini bildirmiştir.

Gelinen aşamada, ilgiliye mahallinde yapılacak ek muayene ve tetkik sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna iletilmesiyle bilimsel ve tıbbi ölçütler çerçevesinde ve Kanun uyarınca nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecektir. İlgili, bu süreçte ceza infaz kurumu dışında tedavisine devam etmektedir. A.Ö'nün tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."