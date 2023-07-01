Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hakan Köçeber (22) yönetimindeki otomobil, Gazi Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Veli Doğru yönetimindeki otomobil ile Faruk Kaplan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, sürücü Köçeber ve kullandığı araçta bulunan Doğa Nur Kulakçı'nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ARACIN MOTORU METRELERCE UZAĞA SAVRULDU
Ölen gençlerin bulunduğu aracın motorunun çarpışmanın etkisiyle otomobilden ayrılarak metrelerce uzağa savrulduğu dikkati çekti.
Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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