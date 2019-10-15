Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alana operasyon düzenleyen Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen ile 3 organizatörü gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlerin bölgeye getirildiği otobüs ve minibüse de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen düzensiz göçmenler, otobüslerle İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, ikisi nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.