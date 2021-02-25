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Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engellinin tedavisi sürüyor

Antalya'da darbedilmesi sonucu ağır yaralanan engellinin tedavisine devam ediliyor.

Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engellinin tedavisi sürüyor
AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mümün Kara'nın (58) oğlu Bekir Kara, AA muhabirine, babasının çeşitli rahatsızlıklarına bağlı yüzde 90 engelli raporu bulunduğunu söyledi.

Olayın park meselesi yüzünden çıktığını aktaran Kara, kavga sırasında babasının dilinin boğazına kaçtığını anlattı.

Annesinin yardımıyla, boğazına kaçan dili çıkartmayı başardığını ifade eden Kara, "Yaşam mücadelesi veren babamın kavga sırasında başına aldığı darbe nedeniyle gözünü kaybetme ve yüz felci geçirme riski var. Kalçasında kırıklar var, platin takıldı. İç organları ağır darbe almış. Ciğerinde iç kanama olmuş. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kara'nın eşi Emine Kara ise olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine gidemediklerini kaydetti.

Eşinin durumuna çok üzüldüklerini dile getiren Kara, "Eşimin durumu çok ciddi, başına taşla vurdular, gözünün içi hep toprak dolmuştu." dedi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde, 19 Şubat'ta çıkan tartışmada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından Mümün Kara'nın darbedildiği öne sürülmüş, serbest bırakılan baba ve oğlu yeniden gözaltına alınmıştı.

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