Uçaklar diğer kentlere yönlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Antalya'da elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini etkiledi

DHA

Antalya hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus) nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçaklar diğer kentlere yönlendirildi

Antalya'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Antalya hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, diğer kentlere yönlendirildi. Görüşme mesafesinin de kısalması nedeniyle bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na, 3 uçak ise Muğla- Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya Havalimanı yetkilileri, uçuş trafiğinin şu anda normal akışında devam ettiğini, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması
GÜNDEM31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'IMF görüşmesi' açıklaması
GÜNDEM'İttifakta çatlak' iddialarına yanıt
Anadolu'da eğitim seferberliği
GÜNDEMAnadolu'da eğitim seferberliği
29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2019 Resmi tatil günleri takvimi
GÜNDEM29 Ekim resmi tatil mi, hangi gün?
Son dakika! Ceza kapıda! Sürücülere 81 ilde sigara uyarısı - Haberler
GÜNDEMSürücülere ceza kesildi! Şaşkına döndüler...
Son dakika: Çiftlik Bank davasından: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız
GÜNDEMTosuncuğun adresi tartışma konusu oldu!
Kapısı açılan minibüsten düşerek ölen yolcu "asli kusurlu" bulundu
GÜNDEMMinibüsten düşüp öldü, suçlu bulundu!
Son dakika: Karadeniz'de yaylalarda "erzak" operasyonu
GÜNDEMYaylalarda "erzak" operasyonu! Broşürlü uyarı
HDP'den yeni yargı paketi eleştirisi
GÜNDEMHDP'den yeni yargı paketi eleştirisi
Son dakika: İzmir'deki öğretmen dayağı görüntüleri tekrar yayılınca zorunlu açıklama geldi
GÜNDEMO görüntüler tekrar yayılınca zorunlu açıklama geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X