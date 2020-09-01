İHA

Olay dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün’ü (35),bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Hakkı Aygün'ün yerde yaralı şekilde yatışı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Öte yandan Hakkı Aygün’ün 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.