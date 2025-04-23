Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi
Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.
Kayalıklara güçlükle ulaşan ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev (28) olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.