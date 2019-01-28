Antalya'da, hırsızlık yapmak için girdiği dükkandan dışarı çıkmayıp polise eşyalar fırlatan kişiye, Özel Harekat polisleri müdahale etti. AA'nın haberine göre; Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine şüpheli dükkandaki masa, sandalye, kavanoz gibi bazı eşyaları ekiplere atmaya başladı. Şüphelinin attığı eşyalardan dolayı bazı polisler hafif şekilde yaralandı.

Şüphelinin dükkanı ateşe verme tehlikesine karşılık itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine olay yerine geldi. Ekipler, 3 saatlik uğraşa rağmen dükkandan çıkmayıp, elindeki eşyaları atmaya devam eden şüphelinin dışarıya çıkarılması için Özel Harekat ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen özel harekat ekiplerine de eşyalar atmaya devam eden şüpheliye, operasyon düzenlendi. Ekipler, dışarıya çıkardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.