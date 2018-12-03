Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları düşüp, yağmur ve kar etkili olurken, Kemer'de ise hava sıcaklığı 22 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yabancı tatilciler ise soluğu plajlarda aldı. DHA'nın haberine göre, deniz sıcaklığının da 21 derece olduğu ilçede denize girip, güneşlenen turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı.

İlçenin sahil kesiminde bu görüntüler olurken, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ise ilk kar düştü. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle Tahtalı'nın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, sıcaklık ise gündüz 5, gece eksi 3 derece hissedildi. Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkan yerli ve yabacı turistler güneşli havada kartopu oynayarak yılın ilk karıyla tanıştı.

Kemer'e tatil için ailesi ve arkadaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Viktor Kostenko (29),Türkiye'ye ilk defa kışın geldiğini söyledi. Viktor Kostenko, Eksi 8 derece soğuk olan Kiev'den geldim. Benim için çok güzel bir hava elbette. Kışın denizi görmek ve böyle bir hava çok keyifli dedi.

İran'dan tatil için 15 arkadaşıyla Kemer'e gelen Cevad Kerimi (28),Arkadaşlarımızla internet üzerinden konuşarak havanın güzel olduğu tarihte Kemer'e gelme kararı aldık, denize girmek ve tatil yapmak için. Arkadaşlarımızla toplandık 15 kişiyle tur firmasıyla geldik. Sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayip Erdoğan, İranlı turistlerin burada olmasına seviniyor. Biz de bu nedenle buraya geliyoruz. Bizim burada hiç sıkıntımız yok, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Burada rahatız diye konuştu.

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