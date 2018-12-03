SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
antalya
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Antalya'da iki mevsim bir arada!

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler iki mevsimi bir arada yaşadı. Turistler bir yanda denize girerken, diğer yanda 2365 metre yükseklikte kartopu keyfi yaşadı.

03.12.2018 - 11:39 | Güncelleme: DHA

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları düşüp, yağmur ve kar etkili olurken, Kemer'de ise hava sıcaklığı 22 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yabancı tatilciler ise soluğu plajlarda aldı. DHA'nın haberine göre, deniz sıcaklığının da 21 derece olduğu ilçede denize girip, güneşlenen turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı.



TAHTALI'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM

İlçenin sahil kesiminde bu görüntüler olurken, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ise ilk kar düştü. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle Tahtalı'nın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, sıcaklık ise gündüz 5, gece eksi 3 derece hissedildi. Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkan yerli ve yabacı turistler güneşli havada kartopu oynayarak yılın ilk karıyla tanıştı.



'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAVA'

Kemer'e tatil için ailesi ve arkadaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Viktor Kostenko (29),Türkiye'ye ilk defa kışın geldiğini söyledi. Viktor Kostenko, Eksi 8 derece soğuk olan Kiev'den geldim. Benim için çok güzel bir hava elbette. Kışın denizi görmek ve böyle bir hava çok keyifli dedi.



'HİÇ SIKINTIMIZ YOK'

İran'dan tatil için 15 arkadaşıyla Kemer'e gelen Cevad Kerimi (28),Arkadaşlarımızla internet üzerinden konuşarak havanın güzel olduğu tarihte Kemer'e gelme kararı aldık, denize girmek ve tatil yapmak için. Arkadaşlarımızla toplandık 15 kişiyle tur firmasıyla geldik. Sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayip Erdoğan, İranlı turistlerin burada olmasına seviniyor. Biz de bu nedenle buraya geliyoruz. Bizim burada hiç sıkıntımız yok, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Burada rahatız diye konuştu.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X