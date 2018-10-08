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Antalya'da otomobil yayaların arasına daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yaya geçidini kullanan yayalara otomobilin çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

08.10.2018 - 19:12 | Güncelleme: İHA

Kaza, sabah saatlerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Çakalderesi istikametine seyir halindeki M.K.’nın kullandığı otomobil, yaya geçidine daldı.

Kazada yaralanan anne Nurgül E. ve kızları 6 yaşındaki Ceren ile 9 yaşındaki Şehrinaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şehrinaz’ın durumunun iyi olduğu, özel bir hastaneye kaldırılan kaldırılan anne Nurgül’ün ameliyata alındığı, 6 yaşındaki Ceren’in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Yayaların arasına dalan otomobilin hemen arkasından gelen ambulansın kazazedelere anında müdahale etmesiyle yaralıların hızla ilk müdahalesinin yapılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 

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