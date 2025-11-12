Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

        Antalya'da polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir polis memuru, evinde eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:47 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:48
        Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
        Antalya'daki olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

        Henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, o saatlerde evde bulunan eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

