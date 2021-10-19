Antalya'da suç örgütüne 'Vurgun'

DHA

Antalya'da Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K. adlı kişi, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikâyetçi oldu. M.K.'nin yanı sıra başka şikâyetler gelmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

POLİS EYLEMLERİNİ TESPİT ETTİ

F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için yağma, nitelikle yağma, tehdit, silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde bulundukları belirlendi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, F.K. ve örgüt elemanları C.K, M.Ö, M.A, M.A, T.C, A.K, A.Ç, L.Ş, B.B, K.Ö, K.P. ve A.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait Manavgat'taki 12 ev ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda, 21 cep telefonu, 23 sim kart, 7 bilgisayar, 9 USB flaş disk, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplam 65 adet dijital materyal, çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 Euro ele geçirildi.

MEMUR, ASKER VE POLİS DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan A.S. ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş M.E.'nin yanı sıra, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan A.Y. de gözaltına alındı.

Poliste ifade işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah erken saatlerde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.