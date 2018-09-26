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Sırp mankeni takip ettiler, mafya liderini yakaladılar

Antalya'da yakalanan Sırbistan'ın en ünlü suç örgütü ‘Skalieri'nin lideri Jovica Vukotiç'in manken sevgilisinin takibiyle ele geçirildiği ortaya çıktı. Vukotiç'in öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.

26.09.2018 - 17:02 | Güncelleme:

Antalya'da yakalanan Sırbistan'ın en ünlü suç örgütü ‘Skalieri'nin lideri Jovica Vukotiç'in ilginç bağlantıları çıktı. Vukotiç'in 2003 yılında öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Antalya'da Rus sevgilisi takip edilerek yakalanan Vukotiç, Yunanistan polisi tarafından da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta çok önemli bir operasyona imza attı. Sırbistan'ın ünlü organize suç örgütü ‘Skajiari'nin lideri olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Jovica Vukotiç'in yakalanmasının ardından ayrıntılar ortaya çıktı.



SEVGİLİSİ TAKİP EDİLDİ

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'te işlenen çok sayıda cinayetle adı anılan mafya liderinin Antalya'da olduğu istihbaratını alan polis harekete geçti. Polis suç liderinin Rus sevgilisi Ekaterina Petchenko'yu takibe aldı. Takip sonucu Vukotiç'e ulaşan polis, mafya liderini bir alışveriş merkezi çıkışında lüks araca binerken gözaltına aldı. Vukotiç'in üzerinde 'Georgie Andonov' adına sahte pasaport bulundu.



İLGİNÇ BAĞLANTILAR

Antalya'da sevgilisi adına bir ev kiraladığı ortaya çıkan Vukotiç, işlemlerin ardından Sırbistan yetkililerine teslim edildi. Vukotiç'in Sırbistan'ın en ünlü mafya babalarından biri olan Luko Bojoviç'le yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü. Luka Bojoviç, 2003 yılında Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'i öldürmüş, 2012 yılında İspanya'da yakalanmıştı.

YUNANİSTAN'DA ARANIYOR

Bojoviç'le aynı çetenin bir başka kolunun lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in Yunanistan'da Aralık 2017'de ele geçirilen
136 kilo kokainle ilgili olarak arandığı belirtildi. Yakalanması Sırbistan'da gündem yaratan Vukotiç'in sevgilisi Dejana Zivkoviç'in Sırbistan'ın en ünlü mankenlerinden olduğu ortaya çıktı.

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