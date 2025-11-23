Mezuniyet sevinci kabusa döndü!
Antalya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda, mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra bir aracın çarptığı 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven hayatını kaybetti
Antalya'da mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17), Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre kaza, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi.
Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre servisten indikten Yukarıkocayatak Kavşağı'nda sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı otomobil, önceki gün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolundaki iki genç kıza çarptı.
KAZANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDULAR
Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şükran Ela Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ARKADAŞI TEDAVİ ALTINDA
Ağır yaralanan Başbüyük, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
EN BÜYÜK ÇOCUKMUŞ
Özseven'in cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze Kayseri'nin Bünyan ilçesi Bayramlı Camii’ne getirildi. Cenazeye, Özseven’in babası ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şükran Ela Özseven'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Özseven'in, 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olduğu, ailesi ile Serik’te yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan baba Özhan Özseven'in de mobilya işleri ile uğraştığı ve kaza tarihinde Almanya'ya çalışmak için gittiği belirtildi.