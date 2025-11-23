Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Mezuniyet sevinci kabusa döndü! | Son dakika haberleri

        Mezuniyet sevinci kabusa döndü!

        Antalya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda, mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra bir aracın çarptığı 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezuniyet sevinci kabusa döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17), Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

        Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre servisten indikten Yukarıkocayatak Kavşağı'nda sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı otomobil, önceki gün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolundaki iki genç kıza çarptı.

        KAZANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDULAR

        Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şükran Ela Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ARKADAŞI TEDAVİ ALTINDA

        Ağır yaralanan Başbüyük, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        EN BÜYÜK ÇOCUKMUŞ

        Özseven'in cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze Kayseri'nin Bünyan ilçesi Bayramlı Camii’ne getirildi. Cenazeye, Özseven’in babası ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şükran Ela Özseven'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Özseven'in, 3 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olduğu, ailesi ile Serik’te yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan baba Özhan Özseven'in de mobilya işleri ile uğraştığı ve kaza tarihinde Almanya'ya çalışmak için gittiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #kayseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı