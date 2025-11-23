Antalya'da mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra Serik'e dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17), Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre kaza, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, iddiaya göre servisten indikten Yukarıkocayatak Kavşağı'nda sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne giden O.D.'nin kullandığı otomobil, önceki gün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolundaki iki genç kıza çarptı.

KAZANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDULAR

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şükran Ela Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.