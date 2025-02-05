Antalya'da kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı.

KAZADA 28 KİŞİ YARALANDI

DHA'daki habere göre bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.