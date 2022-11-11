Antalya'da turizm zirvesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da turizm zirvesi

DHA

Antalya'da turizm zirvesi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Antalya'da düzenleyeceği Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' temasıyla Türkiye ve dünya turizminin önde gelen isimleri bir araya geliyor.
Dünya, Türkiye ve Antalya'da turizm hareketlerine yön veren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en büyük buluşmalardan biri olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl 12'nci kez 23-24 Kasım'da AKTOB ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kongrenin ana teması 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' olarak belirlendi.
DUAYEN İSİMLER KONUŞUYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel ile Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda turizm şirketi yöneticileri, 2022 yılı değerlendirmesinin yanı sıra, 2023 ve önümüzdeki yıllara ilişkin sektörün geleceğini ele alacak. Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleriyle finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey ve karar verici temsilcileri katılıyor.
ZİRVEYE TAŞINACAK KONULAR
Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, turizm sektörünün yeniden yapılanmasını ve gelişmeleri yakından izlemesini gerektirdiğine dikkat çeken AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Kongremiz, sektörün beklentilerini 'neden ve nasıl olmalı' konu başlıkları altında karşılayacak içerikle yapılmaktadır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz kongrede, sektörün tüm dinamikleri bir araya gelerek, mevcut durum ve gelecek stratejilerini sorgulayacağı oturumlar gerçekleşecek. Sektörün yapılanma, satış ve pazarlama stratejilerini oluşturmasına katkı sağlayacak konu ve konuşmacılar yer alacak. Kongre, pazar ve ürün çeşitlenmesi yönünde yeni vizyonlar açacak içerikte olacak. Türkiye turizmini yeniden zirvelere taşıyacak konular ele alınacak. Turizmde dijital dönüşüm, turizm ekonomisi, kaynak pazarlardaki gelişmeler, sektöre yön veren yeni trendler gibi gündemin önemli başlıkları yetkin isimler tarafından ele alınacak. Kongremiz, sektör ve tüm ilintili sektör temsilcilerine açık olacak" dedi.
HANGİ BAŞLIKLARDAN OLUŞUYOR
Turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretme misyonuyla gerçekleşecek kongrede, turizmin mevcut durumuyla kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarının ele alınacağı kongrede düzenlenecek sunumların başlıkları ise şöyle;
"Seyahat ve turizm endüstrisinin geleceği. Dünya ve Türkiye ekonomisine bakış. Küresel turizmde rekabet avantajı. Türkiye turizminin geleceği. Havacılığın yarını. Turizmde yeni teşvik anlayışı ne olmalı? Pazarlarda durum. Yarının turistleri kim olacak? Turizmde fiyat ve değer teorisi. Her şey dahil mi, hizmet dahil mi?" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-11-11 12:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin yumruğuyla öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin ...
Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
YEREL HABERLER Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
"Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor" uyarısı
YEREL HABERLER "Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor" ...
Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın ...
2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin yumruğuyla öldü
YEREL HABERLER 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin ...
`Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın´ kampanyası
YEREL HABERLER `Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın´ ...
(Görüntülü) MEME KANSERİNE FARKINDALIK HAREKETİ BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEME KANSERİNE FARKINDALIK HAREKETİ ...
(Görüntülü) SEBZEDE ÖRTÜ ALTI SEZONU AÇILDI, FİYATLAR DÜŞÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEBZEDE ÖRTÜ ALTI SEZONU AÇILDI, FİYATLAR ...
Gastronomi dünyasının profesyonelleri, Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Gastronomi dünyasının profesyonelleri, Antalya'da ...
Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor
YEREL HABERLER Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor
Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
YEREL HABERLER Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalyaspor Başkanı Çetin ile futbol sorumlusu Şahin, öğrencilerle söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin ile futbol sorumlusu Şahin, ...
Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Antalya'da Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna "Atatürk Yolu" adı verilecek
YEREL HABERLER Antalya'da Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna ...
(Görüntülü) - ÖĞRENCİLER ATATÜRK İÇİN DENİZE ÇİÇEK BIRAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ÖĞRENCİLER ATATÜRK İÇİN DENİZE ÇİÇEK ...
(Görüntülü) BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: SAĞLIKTA DİJİTALLEŞMEDE SÜPER GÜÇ KONUMUNDAYIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: SAĞLIKTA ...
Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede ...
HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı devam ediyor
YEREL HABERLER HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri ...
(Görüntülü) ATATÜRK&#039;ÜN TARİHE NOT DÜŞEN CÜMLELERİ 7 DİLDE SÖYLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK'ÜN TARİHE NOT DÜŞEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.