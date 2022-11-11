Antalya'da turizm zirvesi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Antalya'da düzenleyeceği Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' temasıyla Türkiye ve dünya turizminin önde gelen isimleri bir araya geliyor.

Dünya, Türkiye ve Antalya'da turizm hareketlerine yön veren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en büyük buluşmalardan biri olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl 12'nci kez 23-24 Kasım'da AKTOB ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kongrenin ana teması 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' olarak belirlendi.

DUAYEN İSİMLER KONUŞUYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel ile Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda turizm şirketi yöneticileri, 2022 yılı değerlendirmesinin yanı sıra, 2023 ve önümüzdeki yıllara ilişkin sektörün geleceğini ele alacak. Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleriyle finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey ve karar verici temsilcileri katılıyor.

ZİRVEYE TAŞINACAK KONULAR

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, turizm sektörünün yeniden yapılanmasını ve gelişmeleri yakından izlemesini gerektirdiğine dikkat çeken AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Kongremiz, sektörün beklentilerini 'neden ve nasıl olmalı' konu başlıkları altında karşılayacak içerikle yapılmaktadır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz kongrede, sektörün tüm dinamikleri bir araya gelerek, mevcut durum ve gelecek stratejilerini sorgulayacağı oturumlar gerçekleşecek. Sektörün yapılanma, satış ve pazarlama stratejilerini oluşturmasına katkı sağlayacak konu ve konuşmacılar yer alacak. Kongre, pazar ve ürün çeşitlenmesi yönünde yeni vizyonlar açacak içerikte olacak. Türkiye turizmini yeniden zirvelere taşıyacak konular ele alınacak. Turizmde dijital dönüşüm, turizm ekonomisi, kaynak pazarlardaki gelişmeler, sektöre yön veren yeni trendler gibi gündemin önemli başlıkları yetkin isimler tarafından ele alınacak. Kongremiz, sektör ve tüm ilintili sektör temsilcilerine açık olacak" dedi.

HANGİ BAŞLIKLARDAN OLUŞUYOR

Turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretme misyonuyla gerçekleşecek kongrede, turizmin mevcut durumuyla kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarının ele alınacağı kongrede düzenlenecek sunumların başlıkları ise şöyle;

"Seyahat ve turizm endüstrisinin geleceği. Dünya ve Türkiye ekonomisine bakış. Küresel turizmde rekabet avantajı. Türkiye turizminin geleceği. Havacılığın yarını. Turizmde yeni teşvik anlayışı ne olmalı? Pazarlarda durum. Yarının turistleri kim olacak? Turizmde fiyat ve değer teorisi. Her şey dahil mi, hizmet dahil mi?" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-11 12:44:42



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