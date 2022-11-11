Büyük Manavgat yangınından sonra 1,5 milyon fidan dikildi



Ömer KARÇA/ANTALYA, (DHA)MİLLİ Ağaçlandırma Günü kapsamında, geçen yıl Manavgat'ta yaşanan büyük orman yangını sonrası zarar gören Sülek Mahallesi'nde, 30 dönümlük orman sahasına çeşitli türlerden 3 bin fidan dikildi. Yangın sonrası orman sahasını hızlı bir şekilde temizlediklerini belirten Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, yanan alanlara bugüne kadar 50 bin kilogram tohum atıldığını ve 1,5 milyon fidan dikildiğini söyledi.

Geçen yıl 28 Temmuz7 Ağustos tarihleri arasında yaşanan büyük orman yangınında zarar gören Sülek Mahallesi'nde, 1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. 30 dönüm orman sahasına servi, çam, fıstık, zakkum ve badem olmak üzere toplam 3 bin fidan dikildi. Etkinliğe Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNE SÖZ VERİLDİ

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, büyük yangın sonrası zarar gören orman sahasının yüzde 90 oranında yanık emvalden temizlendiğini belirterek, "Orman sahasında toprak hazırlığı yaparak, 130 kilometre yeni yol, 60 kilometre büyük onarım, 100 kilometre sanat yapısı tesis ettik. 50 bin kilogramdan fazla tohum atarak 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu mevsimden itibaren bu sayı 4 milyonu geçecek" diye konuştu.

Yanan alanların hızla yeşillendiğini belirten Açıkbaş, "Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederken, büyük yangında şehit olan meslektaşlarımızı saygıyla anıyor ruhlarının şad olmasını diliyorum. Şehitlere söz veriyoruz, uğruna can verdiğiniz bu toprakları gece gündüz demeden yağmur çamur dinlemeden yeniden yeşertmek boynumuzun borcudur" dedi.

'EVLATLARIMIZA ZÜMRÜT YEŞİLİ BİR VATAN BIRAKALIM'

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu kaydeden Kaymakam Abdulkadir Demir, "Bir zaman gelecek, bu fidanlar bize nefes olacak. Temiz havanın da temiz suyun da kaynağı ormandır. Bizim bu ormanlara milli dava gözüyle bakmamız lazım. Unutmayın ormanlar bize geçmiş nesilden emanet değil, gelecek nesillerin emaneti bize. İnsan olana da emanete sahip çıkmak ve onu geliştirerek, güzelleştirerek iade etmek düşer" ifadelerini kullandı.

Ormanın korunmasının milli bir dava olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, "Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçer. Geleceğin teminatı evlatlarımıza zümrüt yeşili bir vatan bırakmak zorundayız. Bu sizin derdiniz, davanız olursa mümkündür" dedi.

Ormanı korumak ve kollamak için orman teşkilatının gece gündüz demeden çalıştığını belirten Kaymakam Demir, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla 5 milyon 700 bin hektarlık alanda 6 milyar fidan toprakla buluştu. Bu çalışmalarla orman alanımız 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıktı. Güzel bir başarı ve artarak devam ediyor" diye konuştu.

Fidan dikme etkinliğine katılan ve geçen yıl Manavgat'ta yaşanan orman yangınında Sarılar Mahallesi'nde ağabeyinin dükkanının yandığını belirten ilkokul öğrencisi Uğur Ballıkaya, "Geçen yıl olan orman yangınını hatırlıyorum, Sarılar da büyük zarar gördü. Hatta orada abimin dükkanı vardı, yandı. Mecbur dükkanı başka bir yere taşımak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 2 fidan diktiğini belirten Ballıkaya, "Ormana balta sokmayalım, orada kim bilir ne canlılar vardır, sincaplar, kuşlar falan. Bir de ağaçlar da canlı bizler gibi. Bizim nasıl canımız varsa, onların da canı vardır, lütfen ağaç kesmeyelim" dedi.

Diğer bir öğrenci ise "Ben burada iki ya da üç tane fidan diktim. Lütfen fidanlarımıza dikkat edelim. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim. Ormansız bir hayat düşünün, gözlerinizi kapatın, nasıl olduğunu düşünün, o yüzden ormanlarımızı koruyalım. Bu sıcak güneşin altında fidan dikiyoruz, lütfen emeklerimize saygı duyalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ömer KARÇA

2022-11-11 15:57:49



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