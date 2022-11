İstilacı türlerin son 50 yıldaki zararı 1,3 trilyon dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenen Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı türler İletişim Ağı 11'inci Konferansı'nda istilacı türlerin küresel düzeyde son 50 yılda verdiği ekonomik zararın, 1,3 trilyon dolar olduğu açıklandı. Yıllık bazdaki zararın ise 27 milyar dolar olduğu, her 10 yılda bir de üç katına çıktığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ev sahipliğini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nün (AKSAM) üstlendiği Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı Türler İletişim Ağı (ESENIAS) 11'inci Konferansı Antalya'da başladı.

AKSAM'ın Demre ilçesindeki Beymelek Balık Üretim Çiftliği'nde 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılan konferans, aynı zamanda Tuna Nehri İstilacı Yabancı Türler İletişim Ağı (DIAS) ile birlikte yapılıyor. Konferansa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Daire Başkanı Doç. Mahir Kanyılmaz ve çok sayıda uzman isim katılıyor.

2017'DEKİ ZARARI 163 MİLYAR DOLAR

Toplantıda sunum yapan Dr. Altuğ Atalay, istilacı yabancı türlerin kendi ana vatanları dışına yerleşerek biyolojik çeşitliliğe, sosyal hayata ve ekonomiye zarar veren canlı türleri olduğuna dikkat çekti. Küresel düzeyde, istilacı yabancı türlerin son 50 yılda verdiği zararın ekonomik değerinin 1,3 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini belirten Dr. Atalay, "Yıllık bazda yaklaşık 27 milyar dolar olarak hesaplanırken, yıllık faturanın aslında her 10 yılda bir, üç katına çıktığı ve bu miktarın sadece 2017 yılında 163 milyar dolara ulaştığı varsayılmaktadır" dedi.

YEREL TÜRLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYORLAR

Dr. Atalay, geçmişte sadece belirli bölgelerde bulunan bazı canlıların, artan ulaşım kolaylığı, evcil hayvan endüstrisinin yaygınlaşması ve gelişen teknolojiye bağlı olarak küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle günümüzde her yere ulaştığını, bu yerlerde popülasyonlar oluşturduğunu kaydetti. Yeni coğrafi alanlara yerleşen türlerin, yerel türler üzerinde baskı oluşturduğunu da belirten Dr. Atalay, "Habitatlarını işgal etmekte veya yerel türlere zarar vererek ekosistem dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. ESENIAS konferansları başta bilim adamları olmak üzere konuyla ilgili paydaşları bir araya getirmektedir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 75 İSTİLACI TÜR VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı´nın istilacılarla mücadelesi konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında değerlendirilen, Türkiye´den ve Avrupa'dan farklı kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bilimsel konferans, çevrim içi gerçekleştirilen 2021 yılında 400 kişiyi bir araya getirmişti. 2022 yılında yüz yüze ve çevrim içi katılımla hibrit gerçekleştirilen konferans, 40'ı uzaktan erişimle olmak üzere 23 ülkeden 200'den fazla katılımcıyla yapılıyor. Deniz, iç sular ve kara ortamındaki istilacı canlı gruplarıyla ilgili bildirileri kapsayan konferansta 5'i davetli konuşmacı olmak üzere 51 sözlü ve 24 poster bildiri ile konu ele alınıyor. Türkiye denizlerinde 65, iç sularında ise 10 olmak üzere toplamda 75 istilacı türün bulunduğu da açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

