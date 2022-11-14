Büyükelçi Meyer-Landrut: Saldırı, terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecek



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecektir" dedi.

14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen İklim Diplomasisi Haftası Etkinlik Programı kapsamında Antalya'da bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, dün akşam saatlerinde İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Meyer-Landrut, "Antalya'ya düzenlediğim bu ziyaret vesilesiyle dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen ve İstanbul ile tüm Avrupa'yı derinden sarsan menfur terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu çok üzücü günde Türkiye'nin ve Türk halkının başı sağ olsun, hepimiz derinden sarsıldık" dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, açıklamalarının ardından tarihi Kaleiçi sokaklarını gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-11-14 17:15:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.