Sivasspor, Antalya'daki ilk hazırlık maçında galip

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Sivasspor Partizani: 2-0OLGUCAN KALKAN / ANTALYA,(DHA)Sivasspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Sivasspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, 23'üncü dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 42'nci dakikada Mustapha Yatabere'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.

Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İran ekiplerinden Tractor FC ile karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan görüntüler

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik OLGUCAN KALKAN

2022-12-02 18:12:48



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