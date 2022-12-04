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Bruno Peres: Tamamen kendimi bulabilmem için az bir süre kaldı

DHA

Bruno Peres: Tamamen kendimi bulabilmem için az bir süre kaldı


"Şampiyon olduktan sonra ilk amacınız bunu tekrarlayabilmek"
"Edin ile aramızda kısa sürede sıkı bir bağ oluştu"
"Brezilya her kupada favoriler arasında"Olgucan KALKAN Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA,(DHA)Trabzonspor´un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, " Bu sene çok daha yarışmacı bir takımımız var. Aramıza çok iyi arkadaşlar katıldı. Şampiyon olduktan sonra ilk amacınız bunu tekrarlayabilmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya´da devam ediyor. Bordo-mavili ekipte Brezilya sağ bek Bruno Peres, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak istediklerini dile getiren Bruno Peres, "Geçen seneki takımla bu seneki takımı kıyasladığımda 2 iyi takım görüyorum. Bu sene çok daha yarışmacı bir takımımız var. Aramıza çok iyi arkadaşlar katıldı. Şampiyon olduktan sonra ilk amacınız bunu tekrarlayabilmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Uzakta da olsam her zaman takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalıştım. Sezon başında hak etmediğimiz maçları kaybettik. Kamp döneminin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Saha içi ve saha dışı yapmamız gerekenleri pratik ediyoruz. Şampiyon takımın hedefi yine şampiyon olabilmektir. Bu yolda çalışıyoruz" diye konuştu.
"TAMAMEN KENDİMİ BULABİLMEM ADINA AZ BİR SÜRE KALDI"
Yüzde yüz performansına ulaşabilmek için az bir zaman kaldığına dikkat çeken Bruno Peres, "Hocamıza giderken 'yerime oyuncu almayın erken döneceğim' demiştim ama böyle bir kulübün oyuncuya ihtiyacı olacağının bilincindeydim. Bu söylemim hocamızla aramızda geçen bir şakaydı. Önemli olan iyi dönebilmek. Bunu başardığımı düşünüyorum. Tamamen kendimi bulabilmem adına az süre kaldı. Oynayarak özgüvenimi geri kazandığımda takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
"EDİN İLE ARAMIZDA KISA SÜREDE SIKI BİR BAĞ OLUŞTU"
Takım arkadaşı Edin Visca ile sahada iyi anlaştıklarını dile getiren tecrübeli sağ bek, "Edin ile aramızda sıkı bir bağ oluştu ve bu çok da çabuk oldu. Birbirimizi iyi anladığımızı hissediyoruz. Bu durumdan dolayı iyi iş çıkardık. İkimiz de sakatlandık ve dönüşümüz beklenenden uzun sürdü. Şimdi ikimiz de döndük. Eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Umarım geçen sene gösterdiğimiz performansı tekrarlayacağız" şeklinde konuştu.
"GERİ DÖNÜŞÜM KOLAY OLMADI"
Hull City ile dün oynanan hazırlık maçında kendisini test ettiğini ifade eden Peres, şu ifadeleri kullandı:
"6 ay uzun bir süre oldu, geri dönüşüm kolay olmadı. Neler istediğinizi biliyorsunuz ama saha içinde kendinizi test etmeniz gerekiyor. Dün iyi bir test maçı oldu. Maçtan sonra iyi hissettim, hiç ağrı hissetmedim. Uzun süre maç oynamayınca yorgunluk hissedebiliyorsunuz ama bu da normal. Yabancı sınırlamasıyla alakalı konu hocamızın ve kulübün yanıtlaması gereken bir soru. Ben işimi en iyi şekilde yapıp takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızla aramızda sevgi ve saygı var. Hocamız kimi isterse, kimi tercih ederse takım arkadaşları ve taraftarlar için elinden geleni yapmaya çalışıyor."
"FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"
Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili düşünceleri sorulan Bruno Peres, "Bu tarz önemli maçları herkes oynamak ister. Bu maçlarda oynamak kolay değildir. Taraftar önünde olumlu sonuç almanız gerekiyor. Büyük maçlar, büyük oyuncular gerektirir. Saha içinde olmayı çok isterdim. Bu sene lig çok yarışmacı. Geçen seneye göre farklı bir lig. Düşük puan farklarıyla çok takım sıralanıyor. Fenerbahçe maçının önemini biliyoruz. Takımımız iyi durumda. Amacımız o maçtan iyi skor elde edip puan farkını kapatarak geçen seneki başarıyı tekrarlayabilmek" dedi.
"BREZİLYA HER KUPADA FAVORİLER ARASINDA"
Dünya Kupası´nda ülkesi Brezilya´nın her kupada favoriler arasında yer aldığını vurgulayan Peres, Brezilya´nın kupa kadrosuna yer alan Dani Alves´in çok iyi arkadaşı olduğunu, 39 yaşındaki futbolcunun hala ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi. Peres ayrıca, Dani Alves´in kupa kadrosunda yer almayı da hak ettiğini belirtti.
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, Peres´in basın toplantısı sırasında Brezilyalı oyuncuya soru yöneltti. Avcı´nın `Bir sonraki maçta ne kadar süre almak istersin?´ sorusu üzerine Peres, "Hocamız ne kadar derse o. O kadar süre almak istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bruno Peres´in açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-04 12:59:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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