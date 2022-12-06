16 suçtan aranırken Antalya´da yakalanan şantaj şüphelisi adliyede (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SERBEST KALDI

İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan ve şantaj dahil 16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan Havva G., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-06 18:41:38



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