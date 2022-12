Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz

"Oynayınca goller ve asistler geliyor"

"Bu arma için elimden geleni yapıyorum"Mustafa AKIN / Alanya (ANTALYA), (DHA) Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor´u 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun, "Gün geçtikçe takım olarak kazanma alışkanlığımız oldu. Ne olursa olsun maçı döndürecek oyuncularımız, taktiğimiz ve sistemimiz var. Zor bir deplasmanda başlayacağız ama biz Fenerbahçe olarak bu sene kenetlendik, iyi de futbol oynuyoruz. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı da şampiyonluk maçlarından. O maçı kazanıp ilerleyen adımlarla önümüze bakmak istiyoruz" dedi.

Tecrübeli futbolcu, hazırlık dönemlerinin kolay geçmediğini ifade ederek, "Şu an forvet bölgesinde biraz eksikliğimiz var. Bu durum benim için fırsata dönüştü. Hocamız şans veriyor. 3 kez üst üste 11'de oyuna başladım. Bu benim için önemli. Uzun zamandır oynamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, 11 oynarsam elimden gelen katkıyı yapacağımı düşünüyorum. Bu son seneler hep böyle oldu. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller ve asistler geliyor, daha rahat oynuyorum, daha iyi hissediyorum. Zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Takım olarak iyi maç çıkardık ve katkı sağladığım için mutluyum" diye konuştu.

Kaçırdığı penaltı atışı ile ilgili, "stilini neden değiştirdin" şeklindeki soruya ise Serdar Dursun şöyle yanıt verdi:

"Stilimi değiştirme değil, repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Her gün bunu çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor, bazı kişiler 'ne yapıyorsun?' diyor bazıları 'Jorginho' diyor. En rahat kendimi öyle hissediyorum çünkü ben sürekli çalışıyorum. Artistik olsun diye öyle vurmuyorum. Kaleciye bakarak vuruyorum. Bugün de normalde öyle vuracaktım, kararımı son anda değiştirdim. Sert köşeye vurayım, kaleci bekler diye düşündüm. Yanlış bir karar verdim ve atamadım."

Kendisine destek olan taraftara teşekkür eden Serdar Dursun, "Her yerde onlarla iyi iletişimimiz var. Beni seviyorlar ben de onları seviyorum. Bu arma için elimden geleni yapıyorum. Goller atınca daha mutlu oluyorlar, onları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda favori ülkesinin Brezilya olduğunu da sözlerine ekleyen Serdar Dursun, stilini Zlatan Ibrahimovic'e benzettiğini ifade etti. Tecrübeli futvolcu, dünyada en beğendiği futbolcunun ise Lionel Messi olduğunu dile getirdi.

