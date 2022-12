Bafetimbi Gomis: Bu sene 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'da oynuyorsanız, burada olmayı hak etmelisiniz. Bunu da gol atarak göstermelisiniz. Bunu Okan hocaya göstermem gerek. Gol atmak çok önemli. Takım için önemli goller attım ama bu sezon 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekipte golcü oyuncu Gomis, basın mensuplarına açıklamada bulundu. 37 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız sadece 11 oyuncuyla şampiyon olunmuyor. Bu takımda Icardi, Seferovic ve benim gibi birçok forvet var. İlerleyen dönemlerde sakatlıktan döndükten sonra Icardi daha çok gol atacak. Ancak sadece forvet hattıyla da şampiyon olamıyorsunuz. Kerem ve Barış Alper de iyi performans sergiliyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerek. Her gün bu şekilde mutlu antrenmanlar yaparak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz.

İlk geldiğim sene çok fazla gol attım. Ancak bir santrfor geçmişi değil geleceği düşünmeli. Galatasaray'da oynuyorsanız, burada olmayı hak etmelisiniz. Bunu da gol atarak göstermelisiniz. Bunu Okan hocaya göstermem gerek. Gol atmak çok önemli. Takım için önemli goller attım ama bu sezon 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Gerçek olan geçmiş geçmişte kaldı.

Şu anda takımın en tecrübeli oyuncularından biriyim ve genç oyunculara rol model olduğumu düşünüyorum. Onlara ne yönde ilerlemeleri gerektiğini göstermem gerekiyor. Emre Taşdemir çok iyi bir örnek. Sezon başında Rezerv Lig'deydi ama daha sonra geldi, gol attı. Gerçekten çok iyi gidiyor.

Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Futbol içinde her şey olabilir ama 1-2 sezon daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Bir forvet olarak çok şanslıyım. Galatasaray taraftarı bana her zaman sevgi ve destek veriyor. Başka bir şey düşünmem de çok yersiz. Geçmişte Galatasaray'da çok güzel bir hikayem var. Bu hikayeyi sürdürmek istiyorum. Okan hocamız başarıyı isteyen, talep eden biri. Galatasaray'la, oğluyla bir hikayesi var. Bu dönem içinde yardım edebilirsem çok memnun olurum. 37 yaşındayım ve gol atmam çok önemli. Galatasaray için elimden geleni vermek istiyorum. Sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece Galatasaray'da değil Türkiye'de çok fazla yetenekli futbolcu var. Buradaki en önemli faktör sabır. Galatasaray'da Barış kendisini bu sezon çok fazla geliştirdi ama çok daha fazlasını da yapabileceğini düşünüyorum. Kerem'in geçen sezon yaptıklarını biliyoruz. Aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yunus, yeni bir sözleşme imzaladı. Bunun ona daha fazla rahatlık getireceğini ve odaklanacağını düşünüyorum. Emin Bayram ve Metehan Baltacı gibi çok değerli oyuncularımız var. Onların da iyi yerlere geleceğine inanıyorum ama sabırlı olmamız gerek.

Geçen maçta kalecimize karşı bir ıslıklama vardı. Türk halkı duygusal olduğu için böyle bir tepki gösterdi ama sabırlı olmak gerek. Ben de onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Ayrıca burada Juan Mata gibi onlara çok iyi örnek oluşturacak biri de olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızdaki saygı ve sevgiyi koruyup, en iyisini onlara sunarak iyi bir örnek olabiliriz. Kerem, son maçta hat-trick yaptı. Yunus da daha iyisini gösterecektir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

