Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti

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Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edilirken; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK

2022-12-09 18:50:53



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