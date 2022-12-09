Galatasaray, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Antalya Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edilirken; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sahada takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK
2022-12-09 18:50:53
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