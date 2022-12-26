Tarihi Kaleiçi'ndeki metruk bina yandı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın tarihi ve turistik Kaleiçi semtindeki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi İmaret Sokak'ta yer alan kerpiç ve ahşap metruk binada çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokakta yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın bitişiğindeki otel ve evlerin sahipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşı hortumlarla alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yan tarafta bulunan ve kullanılmayan tarihi hamama ulaşmaması için büyük çaba harcadı. Zaman zaman metruk binada çökmeler meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemli alırken, yangını izleyen vatandaşları ise binanın çökme ihtimaline karşı uyardı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

'BİNA TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ'

Yangını söndürmek için yardımda bulunanlardan Deniz Güntaş, "Yanan taraf kullanılmıyordu. Dumanı ve ateşi görünce hemen itfaiyeyi aradık. Burası tarihi bir yer. Bina tamamen küle döndü. Biz alt tarafta bulunan mekan sahibine yardım ettik" dedi. Fırat Atmaca ise "Metruk binalardan dolayı burada sürekli sorun oluyor. Yetkililerle hep görüşüyoruz. Metruk binalara evsiz vatandaşlar ve uyuşturucu bağımlıları giriyor. Orada yangın çıkıyor. Yangın önce binanın üst katına sonra diğer yerlere sıçrıyor. Şu an için görünen can kaybı olmadığı yönünde ama bina küle döndü. Burada en az 500-600 yıllık kullanılmayan bir hamam var, o da risk altında" diye konuştu.

Tarihi Kaleiçi'nde meydana gelen yangın dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde kullanılmayan ahşap ve kerpiç binanın alev alev yandığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-12-26 18:24:03



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