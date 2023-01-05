İhbarla gelen polis memurunu bacağından bıçakladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hırsızlık ihbarına giden polis memuru Osman Aldemir, ekip aracının üzerine koşan Cengiz Meşe tarafından sağ bacağından bıçaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2579 Sokak´ta meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti. Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan şüpheli Cengiz Meşe, araçtan inmeye çalışan polis memuru Osman Aldemir'e bıçakla saldırdı. Sağ bacağından yaralanan polis memuru Aldemir, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası etkisiz hale getirilen Cengiz Meşe ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cengiz Meşe´nin park halindeki bazı araçların da camını kırdığı ortaya çıktı. Olay anı, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duran polis aracının üzerine koşan Cengiz Meşe'nin Osman Aldemir'e saldırdığı ve arbede sırasında polis memurunu bıçakladığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-01-05 10:44:22
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