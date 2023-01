Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz, 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet" dedi. "Türkiye'nin her meselesini çözdük, sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik" diyen Erdoğan, "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil, 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde toplam değeri 8 milyar 143 milyon TL olan 89 projenin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Antalya milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yer aldı.

6 BİN 534 VATANDAŞA 137 MİLYON TL

Burada konuşan Erdoğan, Antalya ile hasret gidermeye geldiklerini belirterek, geçen ay aşırı yağış nedeniyle sel felaketine maruz kalan Kumluca, Demre ve Finike'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Felaketin ilk anından itibaren devlet olarak olaya müdahale etiklerini ifade eden Erdoğan, "Ardından yaraları saracak adımları süratle attık. Her şeyimizle orada devletin varlığını ifade ettik. Kardeşlerimizi o felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz? Oralarda görevimizin başındayız. Kumluca'da 1000, Finike'de 226, Demre'de 50 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine nakdi destek sağladık. Zarar gören bin 615 araç için sahiplerine maddi yardım yaptık. 2 bin 769 çiftçiye, 40 milyona yakın ödeme yaptık. Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon nakdi yardım yapıldı" dedi.

SEL FELAKETİNİN SEBEPLERİNİ SAYDI

Dere yataklarına yapılan müdahalelerin, izinsiz inşa edilen köprü ve menfezlerin, buralardan geçirilen boruların, dökülen sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kumluca ilçe merkezindeki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünü yarıya yakınını hemen açtık, kalanlarını birkaç ay içinde açacağız. Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık yatırım bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Bu yıl içinde yatırımların inşasına geçiyoruz" diye konuştu.

'FAZLA DEĞİL, 5 AYIMIZ VAR'

Afetlerde dünyanın en hızlı ve etkin müdahale sistemine sahip ülkesi durumunda olduklarını dile getiren Erdoğan, "Turizmde yaptıklarımızı söylemeye gerek bile yok. Antalya Havalimanımızı daha önce büyütmüş ve modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanını iki kat daha büyüterek toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle hem devletin kazandığı hem de yatırım ve işletme katkısıyla Antalya'mızın kazandığı modeli sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Şu anda karşımda gördüğüm şu katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil, 5 ayımız var 5 ay, 5 ay durmak yok. Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diye sordu.

`ATTIĞIMIZ HER ADIMDA, KARŞIMIZDA İLKEL VE SAPKIN BİR ZİHNİYET BULDUK´

20 yıldır eser ve hizmetleriyle konuştuklarını ve yatırımlarıyla milletin karşısına çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun bölgesi ve dünyasında söz, iddia, güç, vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var. Sağlıktan savaşa krizlerin kol gezdiği, enerjiden gıdaya her alanda dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları, içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak, ne dediler 'yaptırmayız.' Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek, şehirlerimize hangi yatırımları götürdüysek, ne dediler 'yaptırmayız', niye diye sorduğumuzda da arsızca 'bizim işimiz bu' dediler. Bunlar karşımıza 'yapamazsınız' diye her dikildiklerinde, yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. İşte bugün Kepez bunu söylüyor."

SEÇİM ŞARKISINI DİNLETTİRDİ

Türkiye'nin kendine biçtiği tek misyonu 'yaptırmamak, ettirmemek' olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldiğini belirten Erdoğan, yeni seçim şarkısı 'Yarın değil hemen şimdi' şarkısını dinlettirdi. Ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Yeni bir seçimin arifesinde karşımıza yine bir 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle yetinmiyor, kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte on yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri, yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Antalya, Türkiye size bunu yatırmayacak" diye konuştu.

`6'LI MASADAKİ VESAYETİN ADI SİYASİ VESAYET´

Partililere kapı kapı dolaşmaları çağrısında bulunan ve güvendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz, 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminde çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Biz cumhuriyetimizin yeni asrına 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu damgasını vurmaya çalışıyoruz, bunlar tekrar ülkeyi kendi içine kapatmaya çalışıyor. Velhasıl nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Üstelik millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Seçimden sonra böyle bir hazırlıkları ve niyetleri olduğuna dair işaret de yok. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödemiş, siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştır. Bunlar iki de değil, 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar. Allah akıl, fikir, izan versin."

'BUNLARDA UTANMA SIKILMA YOK'

Muhalefetin ortada vizyon, program, proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söyleyemediğini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Mesela geçtiğimiz yıl Antalya'ya yurt dışından 15 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Kafaya bak ya, sadece Rusya ve Ukrayna'dan 100 bin kişi, aradıkları huzur ve refahı burada buldukları için Antalya'ya geldi. Aynı şekilde Avrupa, Orta Doğu ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için Antalya'yı tercih ediyor. Peki bu kadar insan Antalya'ya gelince, milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor. Yüz binlerce üreticimiz, çiftçimiz mülk sahibimiz malını değerinden pazarlayabiliyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin' demenin manası nedir? Kim diyor bunu, Bay Kemal. Bunlarda utanma sıkılma yok" şeklinde konuştu.

'NEYİN HESABINI SORUYORSUN'

Ülke içindeki yatırımcılara 'size bunların hesabını soracağız' dediklerini de söyleyen Erdoğan, "Kafaya bak ya, kime neyin hesabını soruyorsun. Eğitimde, sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6 bin 100 kilometreden alıp 20 bin 800 kilometreye yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi, köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş, şimdi onlara hesap soracakmış, sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çalışacağız" dedi.

'MUHALEFET SORUNUNU HALLEDEMEDİK'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlara bunlar yüz vermedi mi, Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı? Ama Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler güneye gittiler ve yine devam ediyoruz, edeceğiz. Soruyorum, kendi ülkesi ve milletine düşmanlık eden böyle bir siyaset anlayışının dünyada başka bir örneğini yoktur, göremezsiniz. Çünkü hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, içtiği suyu, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Tam tersine milli meselelerde her türlü farklılığı bir kenara bırakıp, kendi devleti ve hükümetinin etrafında sımsıkı kenetlenir. Türkiye'nin her meselesini çözdük, sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik" diye konuştu.

`EGE'DE BİZİMLE UĞRAŞMAYIN´

Konuşmasında Yunanistan'a da seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Savunma sanayiinde artık bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Kızıl Elmamız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun, senin yavruların nerelerde dolaşıyor, biz Tayfun'u şu an ateşledik, menzili ne kadar, 561 kilometre. Yunanlılar telaşa kapıldı. Hemen gazeteleri başlıkları attı, 'Ya bunlar Atina'yı vuracak.' Bizim öyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz bizimle Ege'de uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız, bizim daha yapacak çok işimiz var."

Erdoğan, Antalya'daki açılış töreninin ardından helikopterle selin yaşandığı Kumluca ilçesine geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-07 16:06:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.