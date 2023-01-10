Ağabeyini tüfekle vuran sanığa 16 yıl hapis istemi



Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Ali Öz (70), daha önce 'arazi' anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Abdullah Öz'ün (63) tüfekle açtığı ateşte yaralandı. Gözaltına alınıp, serbest bırakılan Abdullah Öz hakkında 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mehmet Ali Öz, "Beni öldü diye bırakıp, traktöre binip kaçtılar" dedi.

Seydiler Mahallesi'nde geçen yıl 6 Eylül'de Mehmet Ali Öz, Hazine'den 10 yıllığına zeytin dikmek için kiraladığı 11,5 dönümlük arazide kepçe ile temizlik yapmaya başladı. İddiaya göre, aynı gün saat 12.00 sıralarında Mehmet Ali Öz'ün bulunduğu yere kardeşi Abdullah Öz ve eşi traktörle geldi. Tüfekle Mehmet Ali Öz'e doğru gelen Abdullah Öz, ağabeyine küfrederek ateş etmeye çalıştı. Elindeki tüfeğin ateş almaması ile eşindeki tüfeği ile alıp, ateş eden Abdullah Öz, ağabeyini sağ bacağından yaraladı. Mehmet Ali Öz, yere düşünce kardeşi elindeki tahra ile saldırmaya çalıştı. Bu sırada kepçeyi kullanan Muammer Eraslan'ın yanlarına doğru geldiğini gören Abdullah Öz, eşi ile olay yerinden uzaklaştı.

VURULAN AĞABEY 2 KEZ AMELİYAT OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isteyen kepçe operatörü Eraslan, diğer yandan Mehmet Ali Öz'ün sağ bacağına tampon yapaıp, kanamayı durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Öz, önce Manavgat'a, ardından Antalya'da özel bir hastaneye götürüldü. 2 ay Antalya'da tedavisi devam eden Mehmet Ali Öz, sağ ayak bileği ile bacağından 2 kez ameliyat oldu. Öz'ün tamamen iyileşebilmesi için ayrıca 2 ameliyat daha olması gerektiği bildirildi. Mehmet Ali Öz, taburcu edildi.

'BEN ATEŞ ETMEDİM, OĞLU VURMUŞTUR'

Çalışma başlatan jandarma, Abdullah Öz'ü gözaltına aldı. Abdullah Öz'ün, 'Ben ateş etmedim, oğlu Vefa Öz babasını vurmuştur' deyince Mehmet Ali Öz'ün oğlu da gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Abdullah Öz ve Vefa Öz, 'akrabayı kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sonucunda, Vefa Öz'ün yaralama olayına karışmadığı anlaşıldığı için hakkında takipsizlik kararı verildi. Abdullah Öz hakkında 'kardeşi kasten yaralama' suçundan 5 yıldan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

'MÜŞTEKİYE 3 EL ATEŞ AÇILDI'

Olayın anlatıldığı iddianamede, "Müştekinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazide kepçe operatörü çalıştırdığı esnada şüpheli ve eşinin traktör ile geldiği, şüphelinin kepçe operatörüne arazinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek çalışmayı sonlandırmasını istedikleri, müştekinin arazinin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine şüphelinin yanında getirdiği silahtan sayılan ele geçirilemeyen av tüfeğini müştekiye doğrultarak ateş etmeye çalıştığı, silah ateş almayınca şüphelinin beraberinde getirdiği diğer av tüfeğini traktöründen alarak müştekiye 3 el ateş ederek ayağından yaraladığı, akabinde silahtan sayılan ele geçirilemeyen tahra ile de müştekiye saldırmaya çalıştığı, müştekinin alınan doktor raporunda, hayatını tehlikeye soktuğu, basit tıbbi müdahale ile giderilemez, vücutta kemik kırığı mevcut kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu şekilde yaralandığının belirtildi" denildi. Abdullah Öz'ün yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

'ÖLDÜ DİYE BIRAKIP KAÇTILAR'

Mehmet Ali Öz de DHA muhabirine olayı şöyle anlattı:

"O sırada kepçe operatörüyle çalışıyorduk. Traktörden indiler, ikisinin elinde de tüfek vardı. Kepçeciye bağırdı, bana bağırdı. Olmadık küfürleri, tehditleri etti. Bir otomatik tüfekle ateş etti. Tüfek tutukluk yaptı, 2-3 tanesi atmadı. Bunun üzerine eşindeki tüfeği aldı, onunla da attı. En sonunda ben yıkıldım yere, tüfeğin dipçiğiyle vurmaya çalıştılar. Beni öldü diye bırakıp, traktöre binip kaçtılar."

'TÜFEK SESLERİNİ KÖYLÜLER DUYMUŞ'

Daha sonra kepçe operatörünün yanına geldiğini söyleyen Öz, "Telefonu çıkarıp operatöre verdim ve '112'yi, jandarmayı bir arayıver' dedim. Yatarken aramış. Traktörde su varmış, onu alarak kafamı, gözümü, elimi yıkadı. Sonra kanamadan ölmeyeyim diye üstümdeki gömleğimi çıkarıp, bacağıma bağladı. Tüfek seslerini köylüler duymuş. Onlar geldi, ambulans gelinceye kadar başımda beklediler" dedi.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Mehmet Ali Öz'ün avukatı Atalay Arslan, olayın en basit ifadeyle 'silahla yakın akrabayı yaralamak' olduğunu söyleyerek, "Ancak bu olayın aslında 'öldürmeye teşebbüs' olduğunu düşünüyoruz. Savcılık iddianamesini, 'kasten yaralama' olarak hazırlamış. Buna itiraz edeceğiz. Şüphelinin 2 silahla gelmesi, eşiyle birlikte gelmesi, daha önce var olan husumet, kendi ağzından çıkan sözler, bir silahıyla defalarca ateş etmeye çalışmasına rağmen ateş almaması ve bunun üzerine diğer silahı alarak müvekkilime ateş etmesi değerlendirildiğinde, bunun öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2023-01-10 12:25:15



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